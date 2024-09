BPOL-KS: Mann zieht grundlos Notbremse

Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) (ots) - Am vergangenen Freitag (20.9. / 7:45 Uhr) ging beim Bundespolizeirevier Gießen eine Meldung über einen aufgebrochenen Automaten am Bahhof Dillenburg ein. Der Automat, an dem u.a. Liquids für E-Zigaretten angeboten werden, wurde mittels einer Betonplatte gewaltsam geöffnet. Hierbei entstand ein Schaden von über 1000 Euro. Dank ...

mehr