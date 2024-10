Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Reelkirchen. Bewohner bemerkt verdächtige Einbruchsgeräusche.

Lippe (ots)

Am späten Donnerstagabend (10.10.2024) gegen 23.15 Uhr nahm ein Bewohner in der Straße Wartsberg verdächtige Geräusche an seiner Haustür wahr und rief die Polizei. Augenscheinlich hatten Einbrecher versucht gewaltsam in das Einfamilienhaus zu gelangen, ließen jedoch davon ab, so dass kein Schaden entstand. Wer in den späten Abendstunden im Bereich Wartsberg verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge bemerkt hat, wendet sich bitte mit Zeugenhinweisen unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

