POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Von regennasser Fahrbahn abgekommen.

Lippe (ots)

Auf der Vlothoer Straße in Wüsten kam am Donnerstagmorgen (10.10.2024) gegen 7.50 Uhr ein Autofahrer von der regennassen Fahrbahn ab, als er in Richtung Vlotho unterwegs war. Der 70-Jährige aus dem Kalletal überschlug sich anschließend mit seinem Ford Ranger und kam in einer Böschung zum Liegen. Dabei wurden sowohl er als auch sein 23-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide Männer ins Krankenhaus. Der Ford musste abgeschleppt werden.

