POL-GI: Ingewahrsamnahme nach Hitlergruß + Auf Beamte losgegangen + Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl + Volvo beschädigt

Grünberg: Ingewahrsamnahme nach Hitlergruß

Zwei deutsche Staatsangehörige befanden sich gestern gegen 18.15 Uhr zu Fuß in der Gießener Straße. Mehrfach traten sie auf die Fahrbahn, zeigten den Hitlergruß und riefen dabei verbotene Parolen. Eine Streife der Grünberger Polizei nahm die stark alkoholisierten 37-Jährigen vor Ort fest. Sie mussten mit zur Dienststelle, wo sie letztlich in Gewahrsamszellen der Polizei ausgenüchtert wurden. Gegen sie leiteten die Beamten zudem ein Strafverfahren ein.

Zeugenhinweise zum Vorfall nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Linden: Auf Beamte losgegangen

Im Rahmen eines Termins befand sich ein 43-Jähriger in den Räumen der Lindener Stadtverwaltung. Der Mann verhielt sich im Verlauf aggressiv und wurde letztlich durch Bedienstete der Örtlichkeit verwiesen. Der 43-Jährige ignorierte die Aufforderung, weshalb die Polizei eingeschaltet wurde. Als Beamte der Polizeistation Gießen Süd eintrafen, ignorierte der Mann sämtliche Ansprachen und ging stattdessen mit erhobener Faust auf die Einsatzkräfte zu. Diese brachten den Angreifer zu Boden, dabei verletzte sich ein Beamter leicht. Er konnte seinen Dienst fortsetzten. Der Angreifer wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Rettungsdienst untersuchte ihn vor Ort. Die Beamten sprachen dem 43-jährigen einen Platzverweis aus und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein, der Mann entfernte sich schließlich ohne weitere Zwischenfälle.

Gießen: Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl

Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei gestern über einen Fahrraddieb am Kirchenplatz. Gegen 19.55 Uhr machte sich ein Mann am Schloss zweier Fahrräder zu schaffen, die gemeinsam an einen Fahrradständer angeschlossen waren. Eine Streife der Polizeistation Gießen Nord konnte den Dieb dank den Zeugen vor Ort festnehmen, der Diebstahl wurde somit verhindert. An einem Fahrrad entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Gegen den 30-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Lich: Volvo beschädigt

Die Fahrerseite eines geparkten Volvos beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag (26.11.) in der Straße Am Wall. Der schwarze XC40 parkte zwischen 6 Uhr und 14 Uhr auf dem dortigen, öffentlichen Parkplatz. Der Unbekannte stieß gegen die Fahrerseite und fuhr im Anschluss einfach davon, ohne sich um den Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum unbekannten Verursacher machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

