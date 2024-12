Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mann nach Angriff schwer verletzt + Widerstand geleistet + Straßenraub + Einbrüche + In Schule eingedrungen + Alkoholisiert Unfall gebaut + Sieben Verletzte nach Unfall mit Bus

Gießen (ots)

Gießen: Mann nach Angriff schwer verletzt - Zeugen gesucht

Zeugen informierten die Polizei am Samstagmorgen (30.11.) über einen Vorfall in der Heinrich-Will-Straße. Den Angaben nach griffen mehrere Personen einen 30-Jährigen gegen 6.15 Uhr auf der Straße, der sich gerade zu Fuß im Bereich der Hochhäuser befand, unvermittelt an. Dabei sollen sie auch mit Gegenständen, vermutlich Baseballschlägern, auf ihn eingeschlagen haben. Das Opfer erlitt zudem eine Stichverletzung im Bein. Die Angreifer flüchteten vermutlich mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung der Innenstadt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Er erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die Hintergründe des Angriffs sind unklar, die Ermittlungen diesbezüglich laufen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zu den Hintergründen und den flüchtigen Angreifern machen? Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Buseck: Widerstand geleistet

Eine Streife der Autobahnpolizei stoppte am Sonntag gegen 00.15 Uhr einen E-Scooter auf der B49, nahe der Anschlussstelle Reiskirchen. Auf dem Roller befanden sich zwei Personen, aber kein Versicherungskennzeichen. Im Rahmen der folgenden Personenkontrolle der beiden 15-Jährigen sperrte sich der Fahrer gegen die Durchsuchung seiner Tasche. Er wehrte sich und fing eine Rangelei mit den Beamten an. Dabei wurde er sowie beide Beamte leicht verletzt. Nachdem die Polizeibeamtin und der Beamte den Angriff des Rollerfahrers beendet hatten, fanden sie in der Tasche einen Teleskopschlagstock, einen Schlagring, eine geringe Menge Marihuana sowie ein bislang unbekanntes Pulver, bei dem es sich mutmaßlich Drogen handelt. Sein Mitfahrer hatte ebenfalls eine geringe Menge Marihuana, einen Schlagring und ein Springmesser dabei. Die Gegenstände stellten die Ordnungshüter sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Auf sie kommen nun Strafverfahren zu. Die Einsatzkräfte konnten ihren Dienst fortsetzten, niemand der Beteiligten musste behandelt werden.

Gießen: Straßenraub - Zeugen gesucht

Leichte Verletzungen trug ein 34-Jähriger davon, nachdem ihn ein Unbekannter geschlagen und getreten hatte. Gegen 15 Uhr am Samstag (30.11.) kam es laut Schilderungen des Opfers zu dem Angriff in der Johannette-Lein-Gasse, bei dem der Angreifer Bargeld des Opfers raubte. Der Unbekannte rannte im Anschluss davon.

Er wurde etwa 30-35 Jahre alt geschätzt und hat dunkle Haare. Der Mann sprach gebrochen deutsch, laut Opfer handelte es sich vermutlich um einen Iraner. Der Angreifer trug zur Tatzeit eine dunkelblaue Kapuzenjacke, eine schwarze Hose sowie orange-weiße Schuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Raub beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Biebertal: Einbruch

Ein Einfamilienhaus im Rillscheidring war am Samstag (30.11.) das Ziel eines Einbrechers in Rodheim-Bieber. Der Unbekannte brach zwischen 17 Uhr und 20 Uhr ein Küchenfenster des Hauses auf und drang in die Wohnräume ein. Bisher ist unklar, ob er etwas mitnahm.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Sind Personen oder Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Langgöns: Moderne Fenster verhindern Einbruch

Ein Einbrecher versuchte am Sonntag (1.12.) zwischen 16 Uhr und 18.45 Uhr erfolglos, mehrere Erdgeschossfenster eines Mehrfamilienhauses im Fasanenweg aufzuhebeln. Die Fenster mit Pilzkopfverriegelung hielten mehreren Aufbruchsversuchen stand, der Kriminelle konnte sie nicht öffnen. Er ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Mehrere Türen aufgebrochen

Mehrere Türen eines Wohnhauses brach ein Unbekannter zwischen 27.11. und heute Morgen im Nahrungsberg auf. Der Einbrecher durchsuchte die Wohnräume des Einfamilienhauses, ob er dabei Beute machte ist bislang unklar. Er flüchtete unerkannt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: In Schule eingedrungen

Am Sonntag (1.12.) bemerkte ein Zeuge gegen 19.30 Uhr, dass Unbekannte in die Alexander-von-Humbold-Schule im Gleiberger Weg eingestiegen waren. Wann genau sich der Einbruch ereignete, ist noch unklar. Die Kriminellen hatten eine Scheibe eingeworfen, Türen im Inneren aufgebrochen und den Inhalt zweier Feuerlöscher entleert. Sie verursachten einen Schaden von mehreren Tausend Euro und flüchteten.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zu den Verursachern des Schadens geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Lich/L3131: Alkoholisiert Unfall gebaut

Am Samstagabend (30.11.) fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Opel auf der Landesstraße 3131 aus Lich kommend in Richtung Muschenheim. Am Ortseingang Muschenheim wollte der Autofahrer an der Einmündung der L 3131 (Brückgasse) nach links in Richtung Alter Rathausplatz abbiegen. Dabei überfuhr er aus ungeklärter Ursache eine Verkehrsinsel und stieß mit einem darauf stehenden Baum und mehreren Verkehrszeichen zusammen. Der Fahrer aus dem Landkreis Gießen verletzte sich bei dem Unfall leicht, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Autofahrer mutmaßlich alkoholisiert am Steuer saß. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr musste zudem den auf der Fahrbahn liegenden Baum beseitigen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt. Ein Arzt führte eine Blutentnahme bei dem 58-jährigen Fahrer durch. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Gießen: Sieben Verletzte nach Unfall mit Bus

Am Samstag (30.11.) kam es gegen 15.10 Uhr zu einem Unfall mit einem Linienbus in der Marburger Straße (in Fahrtrichtung stadteinwärts). In Höhe der Hausnummer 11, an der Einmündung zur Steinstraße, musste der Busfahrer eine Vollbremsung durchführen, da ihn ein Mercedes Vito mutmaßlich geschnitten hatte. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem Kleintransporter kam es nicht. Durch die Vollbremsung erlitten insgesamt sieben Fahrgäste des Busses (im Alter zwischen 8-56 Jahren) leichte Verletzungen. Fünf von ihnen brachte der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen zur Abklärung in Krankenhäuser.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Die Polizei sucht Zeugen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und bittet diese, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell