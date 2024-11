Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 52-Jähriger Tatverdächtiger zu Tötungsdelikt aus 2021 in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

Am 22.11.2024 ist ein 52-jähriger Tatverdächtiger nach einem im Jahre 2021 erfolgten Tötungsdelikt zum Nachteil eines damals 54-jährigen Obdachlosen in Hannover in Untersuchungshaft genommen worden.

Am Morgen des 06.07.2021 fand ein Passant den leblosen Körper des Obdachlosen Dirk S. auf einer Parkbank in der Eilenriede. Dessen Körper wies erhebliche Stichverletzung auf. (Wir berichteten unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4961196)

Im Rahmen umfangreicher und noch andauernder Ermittlungen wurden u.a. Zeugen befragt und Spuren untersucht. Ebenso wurde der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst" vorgestellt.

Am 21.11.2024 stellte sich ein 52-jähriger Tatverdächtiger in einer Polizeidienststelle in Bielefeld und gestand die Tat. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest und ermittelt weiter. Er wurde am 22.11.2024 einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar und sind Gegenstand der Ermittlungen. /pk, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell