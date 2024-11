POL-H: Uetze: 38-Jähriger aus Braunschweig bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots) - Nach der Festnahme zweier tatverdächtiger Einbrecher auf frischer Tat hat die Polizei deren Wohnungen durchsucht. Die beiden Männer sowie ein weitere Verdächtiger kommen für mehrere Einbrüche in der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover in Betracht. Am vergangenen Samstagmorgen, 16.11.2024, gegen 03:30 Uhr, nahmen Einsatzkräfte der ...

