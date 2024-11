Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover/Isernhagen: Tatverdächtige zu Einbrüchen festgenommen

Hannover (ots)

Nach der Festnahme zweier tatverdächtiger Einbrecher auf frischer Tat hat die Polizei deren Wohnungen durchsucht. Die beiden Männer sowie ein weitere Verdächtiger kommen für mehrere Einbrüche in der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover in Betracht.

Am vergangenen Samstagmorgen, 16.11.2024, gegen 03:30 Uhr, nahmen Einsatzkräfte der Polizei zwei Männer bei einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hannover, Güntherstraße, fest.

Zeugen beobachteten die beiden Männer im Alter von 39 und 43 Jahren bei der Tatbegehung auf dem Balkon einer Wohnung im Erdgeschoss und wählten den Notruf. Umgehend dorthin entsandte Einsatzkräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen fest. Wegen Fluchtgefahr wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Unter anderem durch sichergestellte Gegenstände bei den Tatverdächtigen erhärtete sich der Tatverdacht zu weiteren Wohnungseinbruchsdiebstählen.

Am Mittwoch, 20.11.2024, vollstreckten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Burgdorf im Zusammenhang mit weiteren Wohnungseinbruchdiebstählen bereits vorliegende Durchsuchungsbeschlüsse bei zwei weiteren tatverdächtigen Männern im Alter von 33 und 42 Jahren in Isernhagen und Langenhagen. Zudem lag gegen den 33-Jährigen bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls vor. Die Ermittlerinnen und Ermittler nahmen den 33-Jährigen fest und nahmen ihn in Untersuchungshaft.

Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den hier genannten Tatverdächtigen und anderen Tatbegehungen, insbesondere im Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen.

Die Ermittlungen dauern an.

