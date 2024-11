POL-H: Zeugenaufruf: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Pkw tödlich verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots) - Nach einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen, 21.11.2024, war ein Polizeihund aus der Transportbox des beteiligten Dienstwagens entkommen und vom Unfallort weggelaufen. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5913375 Gegen 08:30 Uhr konnten Einsatzkräfte den Hund sichern und in ihre Obhut nehmen. /ms Rückfragen bitte an: ...

