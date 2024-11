Polizeidirektion Hannover

POL-H: Versuchter und vollendeter Raub in Hannover-Badenstedt. Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Montag, 18.11.2024, hat sich ein versuchter und ein vollendeter Raub zum Nachteil zweier Seniorinnen in Badenstedt ereignet. Zwei unbekannte Täter versuchten zunächst einer Seniorin die Handtasche vom Fahrrad zu rauben, überfielen kurze Zeit später eine weitere ältere Dame und raubten ihre Handtasche. Die Polizei Hannover vermutet einen Tatzusammenhang und sucht Zeugen der Taten.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer befuhr eine 80-jährige Seniorin, gegen 12:25 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Kolpingstraße in Badenstedt. Zwei bislang unbekannte Täter traten unvermittelt an die Hannoveranerin heran und versuchten, die im Fahrradkorb befindliche Handtasche zu entwenden. Die Fahrradfahrerin konnte die Tat verhindern, stürzte dabei vom Fahrrad. Sie blieb unverletzt, ihre Handtasche zerriss dabei. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung der Carlo-Schmid-Allee. Zeugen alarmierten die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Täter unerkannt entkommen.

Einige Stunden später, gegen 18:00 Uhr, ging eine 81-jährige Seniorin mit ihrem 83-jährigen Ehemann die Mattfeldstraße in Badenstedt entlang. Zwei unbekannte Täter entrissen der 81-jährigen Seniorin aus Badenstedt die Handtasche. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Der 83-jährige Mann der Seniorin blieb unverletzt. Ein Zeuge alarmierte die Polizei und gab Hinweise zur Fluchtrichtung der Täter in die Hermann-Ehlers-Allee. Zur medizinischen Behandlung wurde die Badenstedterin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Raub der Tasche und der darin befindlichen Gegenstände entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von ca. 500 Euro. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten zu keinem Erfolg.

Aufgrund der ähnlichen Personenbeschreibungen in beiden Fällen sowie der räumlichen Nähe der beiden Tatorte vermutet die Polizei einen möglichen Tatzusammenhang.

Die beiden Täter wurden als Jugendliche/ Heranwachsende beschrieben, von denen einer größer als der andere war. Die beiden Jugendlichen waren dunkel gekleidet und trugen Jacken mit Kapuzen.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen des versuchten und des vollendeten Raubes gegen die unbekannten Täter eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 in Verbindung zu setzen. /pol, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell