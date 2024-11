Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Stadtbahn schwer verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn ist am Dienstag, 19.11.2024, in Hannover eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Die 70-Jährige hatte im Bereich der Wunstorfer Straße die Straße überquert und wurde dabei von einer Stadtbahn erfasst. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 53-Jährige Stadtbahnfahrerin, wohnhaft in Gehrden, gegen 09:00 Uhr die Wunstorfer Straße in Hannover aus Richtung der Harenberger Straße kommend in Richtung der Limmerstraße. An einer Rot zeigenden Ampel im Bereich der Färberstraße beabsichtigte die 70-jährige Hannoveranerin die Wunstorfer Straße zu überqueren. Sie betrat die Fahrbahn und wurde von der heranfahrenden Stadtbahn Linie 10 erfasst. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde die Fußgängerin zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die Fußgängerin unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Die 53-jährige Stadtbahnfahrerin sowie die Bahninsassen blieben unverletzt. Es entstand kein Schaden an der Bahn.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Wunstorfer Straße stadteinwärts gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /pk, ms

