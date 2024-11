Polizeidirektion Hannover

POL-H: Amtswechsel im Polizeikommissariat (PK) Wunstorf: Thomas Broich in den Ruhestand verabschiedet - Britta Schwarz als neue Leiterin eingeführt

Hannover (ots)

Nach nunmehr vier Jahrzehnten bei der Polizei Niedersachsen und sieben Jahren als Leiter des PK Wunstorf ist Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Thomas Broich am Dienstag, 19.11.2024, im Rahmen einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet worden. Erste Kriminalhauptkommissarin (EKHKin) Britta Schwarz tritt die Nachfolge von Broich an und übernimmt zum 01.12.2024 offiziell die Leitung des PK Wunstorf.

In ihrer Rede anlässlich der Verabschiedung des scheidenden PK-Leiters lobte Gwendolin von der Osten, Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Hannover, dessen Engagement und Führungsstärke, die in den vergangenen Jahren wesentlich zur Sicherheit und Stabilität in Wunstorf beigetragen haben: "EPHK Thomas Broich hat insbesondere im Bereich der Prävention und der engen Zusammenarbeit mit der Stadt Wunstorf und den Netzwerkpartnern zahlreiche Akzente gesetzt und das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei kontinuierlich ausgebaut. So konnten die mitunter anspruchsvollen Einsatzlagen im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Wunstorf unter der Leitung von Thomas Broich gut bewältigt werden. Dafür danke ich ihm im Namen der gesamten Polizeidirektion Hannover und wünsche ihm für seinen wohlverdienten Ruhestand alles Gute."

Der heute 62-Jährige begann seine polizeiliche Laufbahn im Oktober 1983. Nach der Ausbildung an der Landespolizeischule Niedersachsen nahm er seine polizeiliche Tätigkeit bei der 1. Einsatzhundertschaft Hannover auf, bevor er 1987 zum PK Hannover-Nordstadt wechselte und dort im Einsatz- und Streifendienst tätig war.

Mit erfolgreichem Abschluss des Aufstiegsstudiums für den gehobenen Dienst im Jahr 1992 war Broich in verschiedenen Führungsfunktionen in der Polizeidirektion Hannover tätig. Besonders hervorzuheben ist seine Verwendung im Führungsstab, wo er ab 1999 an der Vorbereitung und Organisation der Einsatzleitung für die Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover mitwirkte - eine herausfordernde Aufgabe, die seine Fähigkeiten zur Koordination und Führung großer Einsatzlagen schärfte. Im weiteren Verlauf seiner polizeilichen Laufbahn übernahm Broich verschiedene Führungsaufgaben, unter anderem als Dienstabteilungsleiter, Leiter der Verfügungseinheit und Leiter der Polizeistation Raschplatz in der Polizeiinspektion Mitte (heute PK Hannover-Mitte). Sein zweiter Schwerpunkt lag in Verwendungen in der Polizeiinspektion West, heute PK Limmer. Dort war er als Leiter der Verfügungseinheit, Sachbearbeiter Einsatz, Leiter der 12. Einsatzhundertschaft und Leiter des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken tätig, wo er sich durch seine klar strukturierte, aber auch menschennahe Führungsweise auszeichnete. Nach einer Verwendung als Leiter Einsatz in Garbsen übernahm er schließlich 2017 die Leitung des Polizeikommissariats Wunstorf.

Broich selbst blickt dankbar auf seine Zeit bei der Polizei zurück: "Meine Zeit bei der Polizei war geprägt von zahlreichen Herausforderungen, aber auch von vielen erfüllenden Momenten. Die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen, den Bürgerinnen und Bürgern sowie unseren Kooperationspartnerinnen und -partnern hat mich stets inspiriert und motiviert. Die letzten Jahre in Wunstorf waren für mich sehr wertvoll und ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben."

EKHKin Britta Schwarz: Erfahrene Führungspersönlichkeit übernimmt die Leitung

Mit der Ersten Kriminalhauptkommissarin Britta Schwarz übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit das Ruder des Polizeikommissariats Wunstorf. Die 50-Jährige bringt mehr als 30 Jahre Berufserfahrung bei der PD Hannover mit.

Britta Schwarz trat 1994 in den Polizeidienst ein und hat seitdem eine beeindruckende Karriere durchlaufen. Dabei sammelte sie Erfahrungen im Einsatzbereich, in der Kriminalprävention, im polizeilichen Staatsschutz, im Ermittlungsbereich und in verschiedenen Verwendungen im Behördenstab. Nach ihrem Eintritt in den Polizeidienst sammelte sie erste Führungserfahrungen als Leiterin der Ermittlungsgruppe Graffiti in der damaligen Polizeiinspektion Hannover-Ost (heute Polizeiinspektion Hannover) und war anschließend in verschiedenen Führungsfunktionen überwiegend im Ermittlungsbereich, unter anderem in der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl, tätig.

Ihre Expertise aus den vielfältigen Verwendungen konnte sie in ihrer Funktion als Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Behörde seit Oktober 2019 nutzen. Dort war sie maßgeblich für die interne und externe Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich und überzeugte insbesondere in schwierigen Situationen durch ihre Klarheit, Diplomatie sowie ihre Fähigkeit zum Interessensausgleich.

In ihrer Rede hob Gwendolin von der Osten insbesondere den kooperativen Führungsstil von Britta Schwarz hervor: "Während unserer gemeinsamen Zeit in der Polizeidirektion Hannover in den vergangenen eineinhalb Jahren habe ich Britta Schwarz als zielstrebige Führungskraft mit hoher Motivation und vor allem als kooperative Kollegin mit Sinn für Humor kennengelernt. Ihre Offenheit, Loyalität und Bereitschaft zu konstruktiver Kritik habe ich stets geschätzt. Britta Schwarz ist eine Führungspersönlichkeit, die sowohl durch ihre fachliche Kompetenz als auch durch ihre besondere soziale und kommunikative Stärke überzeugt. Sie versteht es, die Menschen in ihrem Umfeld zu motivieren, sie in der Weiterentwicklung zu unterstützen und im Sinne der Sache zusammenzuführen."

In ihrer neuen Verwendung als Leiterin des Polizeikommissariats Wunstorf wird Britta Schwarz für die Sicherheit der rund 42.000 Einwohnerinnen und Einwohner sowie für die Betreuung der Tourismusregion rund um das Steinhuder Meer zuständig sein. Sie selbst freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich bin dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, die Arbeit von Thomas Broich fortzuführen. Die Polizei ist für mich ein wichtiger Teil in der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, die wir alle füreinander haben. Ich werde mich für die weiterhin offene und konstruktive Zusammenarbeit im Team und mit allen Akteuren der Wunstorfer Stadtgesellschaft einsetzen."

Über das Polizeikommissariat Wunstorf

Der Zuständigkeitsbereich des PK Wunstorf mit der nachgeordneten Polizeistation Steinhude umfasst eine Fläche von rund 126 Quadratkilometern, davon sind 31,5 Quadratkilometer Wasserfläche. Zur Stadt Wunstorf gehören 10 Stadtteile mit ca. 42.000 Einwohnern. Wunstorf liegt am westlichen Rand der Region Hannover und ist vor allem durch die unmittelbare Nähe zum Steinhuder Meer geprägt. Das Steinhuder Meer ist der größte See Nordwestdeutschlands und vor allem im Sommer ein beliebtes touristisches Ziel. Durch die vielen touristischen Besucher und die regelmäßigen Veranstaltungen direkt am See beeinflusst das Steinhuder Meer auch den Dienstalltag des PK Wunstorf und der Pst Steinhude.

