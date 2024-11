Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Räuber erbeutet Geldbörse in der Calenberger Neustadt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Mittwochabend, 20.11.2024, hat ein bislang unbekannter Mann im hannoverschen Stadtteil Calenberger Neustadt einen 60-jährigen Passanten aus Hannover geschlagen und seine Geldbörse gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer sprach der bislang unbekannte Täter gegen 23:45 Uhr den Passanten in der Humboldtstraße an. Nach einem kurzen Gespräch schlug der Täter den 60-jährigen Passanten aus Hannover, sodass dieser stürzte und sich verletzte. Dem am Boden liegenden Hannoveraner stahl der Räuber die mitgeführte Geldbörse und flüchtete in Richtung "Schwarzer Bär". Ein vorbeifahrender Busfahrer entdeckte den am Boden liegenden 60-Jährigen und alarmierte die Polizei. Hinzugezogene Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 60-Jährigen in ein Krankenhaus. Durch den Raub entstand ein Gesamtschaden von ca. 500 Euro. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen des Täters.

Der Täter wird auf ca. 35 bis 40 Jahre geschätzt. Nach Zeugenangaben trug er eine weiße, gesteppte Jacke, hatte kurze Haare und sprach Hochdeutsch.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Raubes gegen Unbekannt eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Raub oder dem Täter geben können, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 in Verbindung zu setzen. / pol, fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell