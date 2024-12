Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Whiskey geleert + Schmuck entwendet + Pöbelnder Obdachloser

Gießen (ots)

Gießen: Whiskey geleert

Diebe fanden in einer Wohnung in der Goethestraße bei ihrer Durchsuchung am Dienstag, 3. Dezember, eine Whiskeyflasche, leerten sie und ließen sie zurück. Weiteres Diebesgut fanden sie bei ihrem Einbruch zwischen 6.50 Uhr und 18.05 Uhr offenbar nicht. In die Wohnung waren sie zuvor über die geschlossene Balkontür gelangt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Schmuck entwendet

Mit Hilfe einer Leiter gelangten Diebe am Dienstag, 3. Dezember, an ein Fenster im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Straße Großer Steinweg. Nach mehreren Hebelversuchen schafften sie es, das Fenster zu öffnen und gelangten in das Haus. Dort durchsuchten sie die Wohnung und flüchteten zwischen 17.15 Uhr und 22 Uhr mit Schmuck im Wert von geschätzt 3.000 Euro. Am Fenster entstand ein etwa 1.500 Euro hoher Schaden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Pöbelnder Obdachloser

Eine Polizeistreife kontrollierte am Dienstagnachmittag (3. Dezember) einen 42-jährigen Obdachlosen, der gegen 16.10 Uhr wahllos Passanten bepöbelte. Nach der Personalienfeststellung erhielt er einen Platzverweis. Erst im Nachgang dazu erfuhren die Beamten, dass der Mann auch antisemitische Ausrufe von sich gelassen hatte. Eine Anzeige wegen Volksverhetzung war die Folge.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell