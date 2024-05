Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vorfall in der Bahn zwischen Jever und Wilhelmshaven - Polizei Jever sucht Zeugen

Jever.Wilhelmshaven (ots)

Am 17.05.2024 kam es in der Zeit von 20:21 Uhr bis 20:27 Uhr in der Bahn auf der Strecke von Jever nach Wilhelmshaven zu einem Vorfall, bei dem zwei männliche und bislang unbekannte Personen einen weiblichen Fahrgast nach dem Einstieg beleidigt und beschimpft haben sollen.

Die Täter führten ihre Fahrräder sowie einen Hund im Fahrradkorb mit sich. Der weibliche Fahrgast berichtet, dass es mindestens eine namentlich nicht bekannte Zeugin zu diesem Vorfall gebe, die sich zu ihr gesetzt habe.

Die Polizei bittet diese Zeugin sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und den unbekannten Tätern geben können, sich mit dem Polizeikommissariat in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

