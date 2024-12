POL-GI: Gießen: Nach Reizgas an Schule - 16-Jähriger unter Tatverdacht (Folgemeldung)

Gießen (ots) - Wettenberg: Einbruch Ein Einbrecher stieg über ein Kellerfenster in ein Haus in der Kattenbachstraße ein. Der Kriminelle brach zwischen 27.11. und gestern das Fenster des Hauses in Krofdorf auf und gelangte so in die Wohnräume. Er erbeutete einen Ehering und entkam unerkannt. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die ...

