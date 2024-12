POL-GI: An Supermarkttür gehebelt + Blaues Auto kracht und Schutzplanke und flüchtet + LKW verliert Ladung

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Langgöns: An Supermarkttür gehebelt

Gegen 1.25 Uhr heute Morgen machte sich ein Unbekannter an der Eingangstür des REWE-Marktes in der Straße Am Lindenbaum zu schaffen. Er hebelte an der Tür, dabei löste die Alarmanlage des Marktes aus. Der Einbrecher ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete zu Fuß in Richtung An der Alten Bach. Der unbekannte Mann hatte eine normale Statur und trug eine Basecap. Er war dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer hat den Mann im Umfeld gesehen? Wer kann Angaben zur Identität des Einbrechers machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lollar/L3093: Blaues Auto kracht und Schutzplanke und flüchtet

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Montag (9.12.) auf der Landesstraße 3093 von Ruttershausen in Richtung Wißmar. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor er in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam vermutlich ins Schleudern und krachte in eine Schutzplanke, die dadurch erheblich beschädigt wurde. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der Unbekannte einfach davon. Gegen 11.05 Uhr nahm ein aufmerksamer Zeuge ein beschädigtes Fahrzeug ohne Kennzeichen in dem Bereich wahr. Die Ermittler gehen aufgrund der Spurenlage davon aus, dass ein blaues Fahrzeug den Unfall verursacht hat. Es dürfte nicht unerheblich beschädigt sein.

Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum flüchtigen, blauen Fahrzeug mit frischen Beschädigungen geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Lich/L3358: LKW verliert Ladung

Am Mittwoch (4.12.) befuhr ein VW-Fahrer die Landesstraße 3358 zwischen Pohlheim und Lich. Kurz vor dem Ortseingang Lich kam ihm gegen 8.20 Uhr ein LKW entgegen. Dieser verlor von der Ladefläche einen Stein oder Erdklumpen, welcher den entgegenkommenden Golf frontal traf. Der VW wurde dabei an der Front beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer blieb unverletzt, der Golf musste abgeschleppt werden. Der LKW-Fahrer fuhr in Richtung Pohlheim weiter. Ob er den Vorfall mitbekommen hat, ist unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es soll sich um einen kleineren, weißen LKW mit Ladenfläche gehandelt haben.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum LKW und dessen Fahrer an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

