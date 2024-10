Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen) Fahrgast im Bus verletzt (21.10.2024)

Tuttlingen (ots)

Eine 75-Jährige hat sich am Montag, gegen 14 Uhr als Fahrgast in einem Stadtbus in Tuttlingen durch einen Sturz verletzt. Der 45-jährige Busfahrer musste an einem Zebrastreifen auf der Zeppelinstraße so stark bremsen, dass die Seniorin zu Fall kam. Sie begab sich selbstständig in das nahe gelegene Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell