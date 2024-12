Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Ford innerhalb zehn Minuten beschädigt + Nach Spiegelunfall geflüchtet

Gießen (ots)

Linden: Ford innerhalb zehn Minuten beschädigt

Lediglich zehn Minuten parkte die Fahrerin eines Fords auf dem Tedi-Parkplatz in Großen-Linden. Sie stellte ihren roten Puma am Mittwoch (11.12.) um 12 Uhr auf dem Parkplatz im Max-Eyth-Weg ab. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter in das Heck des Fords gefahren war. Statt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Reiskirchen/K151: Nach Spiegelunfall geflüchtet

Am Mittwoch (11.12.) fuhr eine Opel-Fahrerin auf der Kreisstraße 151 von Münster in Richtung Ettingshausen. Gegen 7.35 Uhr streifte ein entgegenkommendes, nicht näher beschriebenes Auto den Opel. Der weiße Adam wurde dabei beschädigt. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der Verursacher einfach in Richtung Münster davon. Laut der Opel-Fahrerin waren mehrere andere Verkehrsteilnehmer in der Nähe, die den Unfall potentiell beobachtet haben. Die Unfallfluchtermittler bitten diese Zeugen um Hinweise zum flüchtigen Unfallgegner.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

