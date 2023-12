BPOLD-B: Graffitisprayer auf frischer Tat festgenommen

Berlin-Mitte (ots) - An den Weihnachtsfeiertagen nahm die Bundespolizei in zwei verschiedenen Fällen mehrere Männer nach gewalttätigen Auseinandersetzungen vorläufig fest. Am Montag gegen 6:30 Uhr soll eine verbale Auseinandersetzung zwischen drei Männern in einer S-Bahn eskaliert sein. Dabei soll ein 27-Jähriger zunächst von den anderen beiden von seinem Sitzplatz gestoßen worden sein. Beim Halt am S-Bahnhof ...

