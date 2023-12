Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Exhibitionist festgenommen - die Bundespolizei sucht nach Zeugen

Brandenburg - Königs Wusterhausen (ots)

Am Donnerstagabend nahmen Einsatzkräfte der Polizei Brandenburg und der Bundespolizei einen Mann am Bahnhof Königs Wusterhausen vorläufig fest, der sich zuvor in einem Regionalexpress vor einer Reisenden entblößt haben soll.

Gegen 18:30 Uhr soll der Mann im RE 7 (Lübben - Königs Wusterhausen) sein Geschlechtsteil vor einer unbekannt gebliebenen Reisenden entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Zudem soll er die unbekannte Frau berührt haben. Ein Zeuge und der Zugbegleiter hielten den 27-jährigen Somalier beim Halt am Bahnhof König Wusterhausen bis zum Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte fest. Die Reisende hatte den Zug bereits verlassen und konnte nicht mehr angetroffen werden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen gegen den bereits mehrfach, auch wegen gleichgelagerter Straftaten, polizeilich in Erscheinung getretenen Mann und sucht im Zusammenhang mit dieser Tat die Geschädigte sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang machen können.

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030 / 297779 0 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800 / 6 888 000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

