Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Offenburg (ots)

Am Sonntagabend kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft "Am Sägeteich" zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Nach aktuellen Erkenntnissen hatte ein 19-Jähriger kurz nach 18 Uhr versucht, seinen 26-jährigen Kontrahenten mit einem Küchenutensil zu verletzen. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg weigerte sich der Heranwachsende den Weisungen der Beamten Folge zu leisten. Es kam zu einem erneuten Aufeinandertreffen der beteiligten Personen, in dessen Folge der Aggressor von den Einsatzkräften überwältigt und in Gewahrsam genommen wurde. Im Rahmen der Ermittlungen wurde außerdem bekannt, dass der Störer bereits am Nachmittag polizeilich in Erscheinung getreten war, als er den Gartenzaun zu einem Privatgrundstück übersteigen wollte. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell