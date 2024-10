POL-OG: Oberwolfach - Tödlich verletzt

Ettenheim (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am Freitag in der Zeit von 09:00 bis 18:00 Uhr einen geparkten BMW X1, Farbe Schwarz, beim Ausparken in der Römerstraße in Ettenheim im Bereich des linken Kotflügels sowie der Fahrertür beschädigt. Es enstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lahr, Tel. 07821/2770, zu melden./C-KK Rückfragen bitte an: ...

