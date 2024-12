Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + In zwei Wohnungen eingebrochen + Pfandflaschen aus Lagerhalle gestohlen + Touran auf Parkplatz beschädigt + Zwei Leichtverletzte bei Unfall +

Gießen: In zwei Wohnungen eingebrochen

Im Gießener Aulweg begaben sich am Dienstag (17.12.2024) Einbrecher zu einer Terrasse auf der Gebäuderückseite eines Mehrfamilienhauses. Dort beschädigten sie ein Fenster und stiegen so in eine Erdgeschosswohnung ein. Die Tat ereignete sich zwischen 17:35 Uhr und 17:45 Uhr. Beute der Täter waren eine Uhr und ein Messer. In einem benachbarten Mehrfamilienhaus kam es zwischen 11:00 Uhr und 19:50 Uhr ebenfalls zu einem Einbruch. Hier kletterten die Täter auf den Balkon einer Hochparterrewohnung und drangen durch ein Fenster gewaltsam ein. Die Diebe ließen Videospiele, zwei Winterjacken und eine Uhr mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Gießen zu melden (Tel.: 0641 7006-6555).

Wettenberg: Pfandflaschen aus Lagerhalle gestohlen

Diebe verschafften sich im Zeitraum zwischen Montag (16.12.2024), 19:00 Uhr und Dienstag (17.12.2024), 04:50 Uhr Zutritt zu einem umzäunten Gelände eines Getränkehändlers im Lahnwegsberg in Launsbach. Die Unbekannten stiegen in eine Lagerhalle ein und stahlen aus einem abgesperrten Bereich mehrere Säcke mit PET-Pfandflaschen. Der Wert des Pfandes wird auf etwa 500 EUR geschätzt. Die Gießener Polizei bittet um telefonische Hinweise unter 0641 7006 3755.

Gießen: Touran auf Parkplatz beschädigt

Auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes "Kaufland" in der Gottlieb-Daimler-Straße in Gießen beschädigte am Montag (16.12.2024) ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten blauen VW Touran. Das Fahrzeug parkte zwischen 07:40 Uhr und 08:15 Uhr auf einem Behindertenparkplatz und wurde vermutlich vom Unfallverursacher touchiert, als dieser ein- oder ausparken wollte. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: 0641 7006-3555 entgegen.

Lollar: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Dienstagmorgen (17.12.2024) gegen 07:50 Uhr bei Lollar. Eine 21-jährige Frau aus Ebsdorfergrund war mit ihrem Audi A3 auf der L 3356 von Staufenberg kommend in Richtung Odenhausen unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die L 3475 in Richtung Lollar übersah sie nach ersten Erkenntnissen den aus Richtung Odenhausen entgegenkommenden Opel Tigra einer 63-jährigen Frau aus Lollar. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 9.000 EUR geschätzt.

