POL-OH: Versuchter Einbruch - Fensterscheibe eingeworfen - Versuchter Einbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch

Alsfeld. Zwischen Donnerstagnachmittag (04.01.) und Freitagmorgen (05.01.) versuchten unbekannte Täter in Büroräumlichkeiten in der Straße "Am Ölberg" einzubrechen, indem sie mittels Werkzeug eine Stahlgittertür beschädigten. Zudem versuchten sie ein Zylinderschloss zu zerstören, was jedoch ebenfalls misslang. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fensterscheibe eingeworfen

Mücke. Unbekannte Täter warfen zwischen Freitagmittag (05.01.), gegen 15 Uhr, und Samstagvormittag (06.01.), gegen 10.30 Uhr, die Fensterscheibe eines Schulgebäudes in der Merlauer Straße in Nieder-Ohmen ein. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Schotten. Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 22. und 24. Dezember ein Garagentor in der Birkenstraße in Einartshausen aufzuhebeln. Da dies vermutlich nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

