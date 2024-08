BPOL NRW: Vorläufige Festnahme durch Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof

Köln / Siegen (ots) - Die Bundespolizei nahm in Köln und Siegen am 26. August 2024 gleich drei gesuchte Straftäter fest. Alle drei Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Justizvollzugsanstalten überstellt. Am frühen Morgen, gegen 05:00 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof einen 27-jährigen Mann aus der ...

mehr