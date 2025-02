Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Am Sonntagabend (02.02.2025) meldete sich ein 21-jähriger Mann bei der Altenburger Polizei und gab an, am Vorabend, gemeinsam mit zwei weiteren Freunden Opfer einer Körperverletzung geworden zu sein. Nach vorliegenden Informationen wurden die drei Geschädigten afghanischer Herkunft (20, 21, 27) am Samstag (01.02.2025), gegen 22:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Zwickauer Straße von bislang unbekannten Personen körperlich angegriffen. Die Geschädigten begaben sich nach eigenen Angaben zum Tatort, um mit einem der Angreifer etwas klären zu wollen. Die Tätergruppe, welche ebenfalls ausländischer Herkunft sei, konnten bislang noch nicht namentlich identifiziert werden. Die drei jungen Männer wurden bei dem Angriff verletzt, wobei einer der Geschädigten in Krankenhaus kam. Die Kripo in Altenburg übernahm die Ermittlungen (Bezugsnummer 0029880/2025) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 entgegen. (KR)

