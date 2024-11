Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruchsserien in Gartenhäuser - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von Montag auf Dienstag in mehrere Gartenhäuser ein. Im Laufe des Dienstagmorgens meldeten sich zwei geschädigte Gartenbesitzer, die ihre Parzellen in der Kleingartenanlage am Stückerweg haben. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass in mindestens sieben Gartenhäuser eingebrochen wurde. Hauptsächlich stahlen die Einbrecher Elektrogeräte, Werkzeuge, Kabel und Gegenstände aus Metall. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von mehreren Tatverdächtigen aus, welche das Diebesgut mit Schubkarren zu einem in der Nähe geparkten, bislang noch unbekannten, Fahrzeug transportierten. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell