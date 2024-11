Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Die Schwerpunktkontrollen der Polizei zum Thema Beleuchtung waren ein voller Erfolg

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vom 04.11.2024 bis zum 08.11.2024 führte die Verkehrspolizeiinspektion Mannheim zahlreiche Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Beleuchtung in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis durch. Das besondere Augenmerk der Aktion lag auf Fahrrädern und E-Bikes. Denn gerade für Radfahrerinnen und Radfahrer dient eine ausreichende Beleuchtung der eigenen Sicherheit. Ganz nach den Leitsprüchen "Licht ist Pflicht" und "Sichtbar sein - sicher ankommen" führten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zahlreiche aufklärende Gespräche, um für das Thema zu sensibilisieren. Bei den ganzheitlichen Kontrollen wurden Verstöße aber auch konsequent geahndet - immer mit dem Ziel künftige Unfälle zu verhindern.

Insgesamt wurden in dem Zeitraum 639 Fahrräder und 126 E-Bikes kontrolliert. Dabei sprach die Polizei 85 mündliche Verwarnungen aus und ahndete 191 gebührenpflichtige Verwarnungen und 169 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. In 181 Fällen musste ein Verstoß gegen die Verkehrsflächennutzung geahndet werden. Hierunter fiel beispielsweise das Befahren eines Radwegs entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, aber auch das Missachten des Rotlichts an einer Ampel. 97 Radfahrerinnen beziehungsweise Radfahrer waren ohne ausreichende Beleuchtung unterwegs. Bei mehr als 84 Prozent war das Licht am Rad eigentlich funktionsfähig, aber nicht eingeschaltet. Gerade in diesen Fällen versuchten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für eine ausreichende Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu werben. Denn im Dunkeln rechtzeitig gesehen zu werden, kann Unfälle verhindern und Leben retten. Schließlich wollen alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer nur eines - nämlich sicher ankommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell