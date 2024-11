Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Lkw-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag befuhr ein bislang unbekannter Fahrer oder eine Fahrerin eines Lkw die L 547 von Mauer in Fahrtrichtung Schatthausen. In Höhe des Eichwaldwegs überfuhr dieser womöglich die Mittellinie und geriet so auf die Gegenfahrbahn. Hierdurch kollidierte der oder die Unbekannte mit dem Außenspiegel eines aus Schatthausen kommenden 49-jährigen Fahrers eines Lkw. Durch die herumfliegenden Fahrzeugteile wurden ebenfalls ein Toyota und ein Mercedes-Benz beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Der unbekannte Lkw-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Über das Verursacherfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich hierbei um einen größeren Lkw mit Planenaufbau gehandelt haben soll. Ebenso soll der Lkw durch den Unfall am linke Außenspiegel stark beschädigt worden sein.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin und/oder den Lkw geben können, sich unter der Tel.: 06223 / 9254-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell