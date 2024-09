Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (958) Streit eskalierte, zwei Männer mit Messer angegriffen - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (11.09.2024) attackierte ein 30-Jähriger im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl nach einem verbalen Streit zwei Männer mit einem Besteckmesser. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Nach bisherigen Ermittlungsstand nächtigte ein 30-jähriger Mann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Wohnung eines 20-Jährigen in der Rosenplütstraße. Gegen 15:45 Uhr gerieten beide Männer aus ungeklärter Ursache in einen verbalen Streit in dessen Verlauf der Schlafgast ein handelsübliches, an der Spitze abgerundetes Besteckmesser nahm und den Wohnungsinhaber angriff.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich in den Hausflur und anschließend auf die Straße vor das Mehrfamilienhaus. Dort attackierte der Tatverdächtige einen weiteren 29-jährigen Mann, welcher dem 20 Jährigen zu Hilfe kam.

Der Tatverdächtige konnte vor Ort durch eine alarmierte Streifenbesatzung widerstandslos festgenommen werden.

Die beiden verletzten Männer wurden mit diversen Stich- und Schnittverletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert und konnten diese am gleichen Abend wieder verlassen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei nahm noch am Mittwochabend die Ermittlungen auf. Zeugen des Geschehens werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Der 30-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Maximilian Semlinger / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell