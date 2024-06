Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2024 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 13.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagmorgen in Heilbronn. Gegen 7.10 Uhr war eine 36-Jährige mit ihrem Ford Fiesta in der Gartachgaustraße unterwegs und wollte in die Schlossstraße in Richtung Schultheiß-Hammer-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den auf der bevorrechtigten Bundesstraße 39 fahrenden 61-jährigen Motorradfahrer auf dessen Harley-Davidson. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander und der Ford überschlug sich in der Folge des Zusammenstoßes. Beide Fahrzeugführer zogen sich leichte Verletzungen zu.

