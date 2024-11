Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Einbrüchen Zeugen gesucht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nach Zeugen, nachdem sich zwischen Montag und Mittwoch zwei Einbrüche in Erdgeschosswohnungen in Plankstadt ereigneten, wobei es bei einem Anwesen lediglich beim Versuch blieb.

Am Montag in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 20 Uhr versuchten sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Anwesen im Konrad-Adenauer-Ring zu verschaffen. Hierbei gelangten sie über den rückwärtigen Bereich des Wohnobjekts zur Terrassentür und versuchten hier die Tür aufzuhebeln. Trotz mehrfachen Ansetzens gelang es den Unbekannten nicht in das Innere zu kommen, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 4000 Euro.

Auch in der Zeit zwischen Dienstag, 13:00 Uhr, und Mittwoch, 01:20 Uhr, nutzte eine bislang unbekannte Täterschaft die Abwesenheit der Bewohner aus und verschaffte sich über ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Straße "Hinter den Dorfgärten" gewaltsam Zutritt ins Gebäudeinnere. Nachdem die Unbekannten eine Armbanduhr sowie Bargeld an sich nahmen, ergriffen diese, womöglich über die Balkontür, die Flucht in unbekannte Richtung. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter Hinzuziehung der Kriminaltechnik die Ermittlungen übernommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

