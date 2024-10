Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Raubdelikt in Discounter- Täter verletzen Mitarbeiterin leicht und flüchten

Wetter (ots)

Bei einem versuchten Raubdelikt am 10.10.2024, gegen 20:10 Uhr, wurde eine Mitarbeiterin eines Discounters in der Straße Schöllinger Feld in Wetter leicht verletzt. Zwei augenscheinlich männliche Täter verschafften sich Zutritt zum Lager des Discounters. Dort waren u.a. auch Zigaretten gelagert. Als die Mitarbeiterin (Geschädigte) auf die Täter aufmerksam wurde, versuchten diese umgehend zu flüchten. Ein Täter konnte dabei festgehalten werden. Dieser wehrte sich jedoch dagegen und stieß die Geschädigte zur Seite, wodurch sie leicht verletzt wurde. Die Täter flüchteten ohne Beute aus dem Discounter.

Folgende Personenbeschreibungen konnten abgegeben werden:

1. Person:

- augenscheinlich männlich - korpulent - 200cm groß - Shirt mit der Aufschrift "Karl Lagerfeld" - schwarze Jacke - blaue Augen

2. Person:

- augenscheinlich männlich - schwarze Jacke mit Kapuze - 3- Tage-Bart - 180cm groß - schlank

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell