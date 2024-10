POL-EN: Hattingen: Diebstahl aus Radlader- Bohrmaschine gestohlen

Herdecke (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Kirchender Dorfweg kam es am 08.10.2024 in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Schmuck aus einer Schublade. Im Anschluss flüchteten die ...

