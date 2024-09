Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Streit zwischen zwei Frauen wegen Standort von geparkten Pkw eskaliert

Am Donnerstag, 29.08.2024, gegen 19.10 Uhr, soll ein Streit zwischen einer 21-jährigen Beifahrerin und einer 37-jährigen Pkw-Fahrerin eskaliert sein und in Beleidigungen sowie Körperverletzungen geendet haben. Die 21-Jährige war Beifahrerin in einem Pkw, welcher wohl nur kurz in einem Hinterhof eines Cafés in der Hauptstraße abgestellt wurde. Aufgrund der nun verengten Durchfahrt soll eine 37-jährige Pkw-Fahrerin Probleme beim Vorbeifahren gehabt und daraufhin die 21-Jährige beleidigt haben. Die 21-Jährige erwiderte die Beleidung ebenfalls mit Beleidigungen. Zudem soll die 37-Jährige in den Pkw der 21-Jährigen gespuckt haben. Dies wiederum rief die 21-Jährige auf den Plan auszusteigen, um die 37-Jährige anzuspucken. Dies ließ die 37-Jährige nicht auf sich sitzen, verfolgte die 21-Jährige beim Zurücklaufen an den Pkw und habe die 21-Jährige angegriffen sowie ihr ein Mobiltelefon auf den Kopf geschlagen. Während des Handgemenges soll die 21-Jährige die 37-Jährigen an den Armen gekratzt haben. Nachdem man den Notruf wählte habe sich die Situation bis zum Eintreffen der Polizei beruhigt.

