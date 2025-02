POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter am vergangenen Samstag zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr über eine aufgehebelte Balkontür Zutritt in ein Wohnhaus in der Kirchfeldstraße in Liedolsheim. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten. Die Höhe des entstandenen Sach- ...

mehr