Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (02.09.2024) zwischen 01:00 Uhr und 10:30 Uhr verschafften sich bislang noch unbekannte Täter Zutritt in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Kornwestheim. Über zwei aufgebrochene Türen gelangten die unbekannten Personen in den Gaststättenbereich sowie den angrenzenden Lagerraum. In der Gaststätte wurden zwei aufgestellte Spielautomaten aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Insgesamt fiel den Tätern ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag in die Hände. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

