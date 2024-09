Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: KORREKTUR zur Meldung von 13.22 Uhr: Remseck am Neckar - Neckargröningen: Pedelec-Fahrerin nach Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Zweiradfahrerinnen kam es am Sonntag (01.09.2024) gegen 11:55 Uhr im Bereich der U-Bahn Haltestelle Neckargröningen. Eine 68-jährige Pedelec-Lenkerin befuhr den Radweg "Im Pfädle" aus Hochdorf kommend in Richtung Aldingen. Im Bereich der Unterführung der U-Bahn Haltestelle übersah die 68-Jährige vermutlich eine von rechts kommende sechsjährige Radfahrerin und nahm dem Kind in der Folge die Vorfahrt. Die Frau und das Mädchen stießen hierauf zusammen. Die 68-jährige Pedelec-Fahrerin stürzte von ihrem Zweirad und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht. Das sechsjährige Mädchen erlitt leichte Verletzungen und wurde an der Unfallstelle erstversorgt. Es entstand Sachschaden von rund 100 Euro.

Wir bitten die Korrektur der Pressemitteilung zu beachten und das Versehen zu entschuldigen.

