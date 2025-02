Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach zwei Wohnungseinbrüchen

Karlsruhe (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich unbekannte Täter zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Samstag, 09:00 Uhr Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Käthe-Kollwitz-Straße in Durlach und durchsuchten offenbar die Räumlichkeiten. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstagabend zwischen 17:30 Uhr und 20:15 Uhr in Grötzingen. Bislang unbekannte Täter gelangten in ein Einfamilienhaus in der Weingartener Straße und durchsuchten wohl ebenfalls die Räumlichkeiten. Es entstand ein Diebstahlschaden von 100 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den bislang unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Lea Könekamp, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell