POL-OG: Lahr - Zwei Verkehrszeichen umgefahren

Am Montagabend ereignete sich auf der Dr.Georg-Schaeffler-Straße ein Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 76-jähriger Dacia-Fahrer gegen 18:40 Uhr in westlicher Richtung über eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen gefahren sein. Der 76-jährige Mann entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber in der Nähe angetroffen werden. Der nicht mehr fahrbereite Dacia musste abgeschleppt werden. Am PKW und an der Verkehrsinsel entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

