POL-OG: Baden-Baden, A5 - Durchgerostet: Maroder Reisebus aus dem Verkehr gezogen

Offenburg (ots) - Die beiden Tatverdächtigen wurden am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Offenburg vorgeführt. Die Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags wurde angeordnet. Beide Heranwachsende wurden im Anschluss in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. /vo POL-OG: Offenburg - Angegriffen Offenburg Ein Streit zwischen mehreren ...

