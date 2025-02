POL-KA: (KA) Dettenheim -Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - In der Karlsruher Südweststadt verschafften sich am Samstag Unbekannte Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in der Frankenstraße. Zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr gelangten die Einbrecher gewaltsam in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Anschließend durchwühlten die Täter verschiedene Schränke sowie Schubladen. Ob sie bei ihrer Suche nach Beute ...

