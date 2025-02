POL-KA: (KA) Karlsruhe -Einbruch in der Südweststadt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 21:45 Uhr in ein Wohnhaus in Ettlingen eingebrochen. Durch das Aufhebeln einer Balkontür gelangten die Diebe in das Innere der Wohnung in der Adenauerstraße. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten diverse Schmuckstücke. Zeugen oder Hinweisgeber werden ...

