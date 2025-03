Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auseinandersetzung Geldbeutel gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (20.03.2025) einen 49 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, bei einer Auseinandersetzung in der Königstraße den Geldbeutel eines 43-Jährigen gestohlen zu haben. Zeugen beobachteten gegen 17.40 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern und riefen die Polizei. Als die Beamten am Tatort eintrafen, war der 49-Jährige bereits geflüchtet. Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer aus unbekannten Gründen in Streit gerieten, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Dabei soll der Tatverdächtige den Geldbeutel des 43-Jährigen gestohlen haben. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen gegen 19.30 Uhr nach einem Zeugenhinweis vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

