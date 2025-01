Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Bäckereifiliale

Diez (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 05.01.2025 auf Montag, den 06.01.2025 im Zeitraum von ca. 01:45 Uhr - 04:10 Uhr wurde in der Limburger Straße in Diez in die Bäckereifiliale Schäfer eingebrochen. Die unbekannten Täter verließen die Filiale ohne Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Diez unter 06432 601-0 oder pidiezwache@polizei.rlp.de entgegen.

