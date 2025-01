POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Beteiligten

Westerburg, Meudt, Rennerod (ots) - Westerburg, Meudt, Rennerod. Heute kam es im Zuständigkeitsberiech der Polizeiinspektion Westerburg in dem Zeitraum zwischen 10:50 Uhr und 12:25 Uhr zu insgesamt 4 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Bei drei der Unfälle entstanden lediglich Sachschäden. Bei einem Unfall auf der B8 zwischen Herschbach OWW und Hahn am See geriet ein alleinbeteiligter PKW, aufgrund von den ...

