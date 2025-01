Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zehnhausen bei Rennerod - Sachbeschädigung durch Driften im Schnee

Zehnhausen bei Rennerod (ots)

Am Freitag, dem 03.01.2025, kam es vormittags in der Ortsgemeinde Zehnhausen bei Rennerod zu einer Sachbeschädigung durch einen unbekannten Fahrzeugführer. Der Fahrzeugführer nutzte die Wetterlage und driftete ausgiebig mit seinem Fahrzeug auf dem Schneebedeckten Schotterparkplatz und den angrenzenden Wiesen am Sportplatz und beschädigte diese dadurch. Mögliche Zeugenhinweise zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer sind bitte an die Polizei Westerburg zu melden.

