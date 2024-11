Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto bleibt nach Zusammenstoß auf Dach liegen - Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Dormagen (ots)

Nach ersten Erkenntnissen verursachte ein 34-jähriger Perunaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland am Donnerstag (31.10.) einen Verkehrsunfall, sein Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Mann befuhr mit seinem Fahrzeug gegen 23:00 Uhr die Walhovener Straße in Richtung Rheinfeld. Während der Fahrt stieß er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw zusammen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Er konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Ursache laufen und werden beim Verkehrskommissariat 1 in Neuss geführt. Als mögliche Ursache könnte auch ein vorheriger Konsum alkoholischer Getränke sein. Diesen Verdacht erhielten die Beamten während der Unfallaufnahme. Eine entnommene Blutprobe wird nun Klarheit über die Menge des Alkohols bringen. Zusätzlich war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren unter anderem wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Fahren unter Einfluss alkoholischer Getränke und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei abermals daraufhin, dass Alkohol sich auch bei kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- beziehungsweise auf das Fahrvermögen insgesamt auswirkt. Bereits ab 0,3 Promille kann in Verbindung mit sogenannten "Ausfallerscheinungen" (Schlangenlinien, Unfall, ...) der Verdacht einer Straftat aufkommen, der letztlich bis hin zum Führerscheinentzug und Geld- oder sogar Freiheitsstrafe führen kann. Aber auch potentielle Beifahrer bittet die Polizei eindringlich, das notwendige Verantwortungsbewusstsein an den Tag zu legen und nicht zu einem An- oder Betrunkenen ins Auto zu steigen, sondern stattdessen eine solche Fahrt zu unterbinden um sich und andere vor schlimmen Unfällen zu schützen.

