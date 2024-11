Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerverletzter E-Bikefahrer nach Alleinunfall

Grevenbroich (ots)

Am 01.11.2024, gegen 12:45 Uhr, erhielten die Polizei und die Rettungsleitstelle Kenntnis von einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 36jähriger Grevenbroicher mit seinem E-Bike die Straße "Zum Türling" in Richtung der Von-Goldammer-Straße. Gegenüber Hausnummer 1 stürzte der E-Bikefahrer aus bislang ungeklärter Ursache und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Einen Fahrradhelm hatte der Grevenbroicher nach bisherigen Erkenntnissen nicht getragen. Er wurde mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Das E-Bike wurde zur Eigentums- und Beweissicherung sichergestellt.(st)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell